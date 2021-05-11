2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanan Güney Kuşak Yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika

2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanan Güney Kuşak Yolunda çalışmalar sürüyor

11.05.2021 13:57
2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanan Güney Kuşak Yolunda çalışmalar sürüyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çalışmaların devam ettiği Güney Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan, Güney Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında 50 metrelik kuşak yolunda sathi kaplama yapılarak, ayrıca yolun düz hale getirilerek virajdan kurtarıldığını söyledi.

Malatya'da ulaşım ve trafik sorununu çözüme kavuşturmak için yeni yollar, bulvarlar, kavşak düzenlemeleri ve yeni kavşakları vatandaşların hizmetine sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya için önemli yollardan birisi olacak olan Güney Kuşak Yolundaki çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki yılın sonuna bitirilmesi planlanan yolda yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri eşlik etti.

Güney Kuşak Yolunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kuzey ve Güney Kuşak yollarında Başkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı başlatmıştık. Güney Kuşak Yolumuzda TOKİ tarafından 923 adet konut 37 adet iş yerinin yapıldığı alanda eski yolumuz kentsel dönüşüm alanında kaldığı için yolun deplasesini sağladık, daha düz bir aks oluşturduk. Bilindiği gibi çalışmaları yaptığımız alanda sürekli kanala önceden araçlar uçuyor ve kazalar meydana geliyordu. Hem bu kazaların önüne geçmiş olduk hem de yeni yol aksımızı yavaş yavaş oluşturmuş oluyoruz. İnşallah önümüzdeki yılın sonuna doğru Güney Kuşak Yolumuzu tamamlamış olacağız" dedi.

MEVCUTTA BULUNAN VİRAJ DÜZ HALE GETİRİLDİ

Güney Kuşak Yolunda yapımı süren 50 metrelik yolda sathi kaplama yaparak virajı düz hale getirdiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "50 metrelik Güney Kuşak Yolundaki çalışmalarımız devam ediyor. Bizde çalışmaları yakinen inceliyoruz. Güney Kuşak Yolunda yaptığımız çalışmaların yanı sıra TOKİ tarafından yapılan çalışmaları da inceliyoruz. TOKİ 923 konut 37 adet iş yeri yapacak. Geri kalan şahıs parsellerinde de şahıslar vermiş olduğumuz plan doğrultusunda binalarını yapacaklar. Güney Kuşak Yolumuz alanında bulunan kanalın eğimli olması ve sürekli kazalara mahal verebilecek bir yapıda olması hasebiyle şuanda 50 metrelik kuşak yolunda sathi kaplama yaptık, ayrıca yolu deplase edip düz hale getirerek virajı ve kanala düşme konusunu engellemeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

SOSYAL İÇERİKLİ VE NİTELİKLİ KONUTLAR VATANDAŞLARA SUNULACAK

Vatandaşlara nitelikli konutları kazandıracaklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Bölgede bulunan binaların enkaz bedelleri de Büyükşehir Belediyemiz tarafından ödenmeye başlandı. Ödemelerin tümünü bu yılsonuna kadar inşallah bitireceğiz. Enkaz bedellerinden sonra önümüzdeki yıl Güney Kuşak Yolunun Malatya'da ki trafiği rahatlatma ve ulaşımın sağlıklı yürütülmesi anlamında faaliyete geçireceğiz. Ayrıca TOKİ konutlarıyla ilgili TOKİ ile yapmış olduğumuz görüşmelerde insani ihtiyaçlara daha uygun ve yatay mimari esas alınarak bir konut projesi tercih edildi. TOKİ ile bizlerin mahsuplaşması ile ilgili süreçte de daha uygun konutları da yine belediyemiz tarafından hem sosyal içerikli hem de ihtiyaçlara cevap verecek nitelikteki konutların sunumunu vatandaşımıza gerçekleştireceğiz. Çalışmaların Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 2022 yılının sonuna kadar bitirilmesi planlanan Güney Kuşak Yolunda çalışmalar sürüyor - Son Dakika


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