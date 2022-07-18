2022 Yks Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2022 Yks Sonuçları Açıklandı

18.07.2022 07:20
2022 Yks Sonuçları Açıklandı

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM, 18 - 19 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2022-YKS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, "Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Temmuz 2022 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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Son Dakika: 2022 YKS sonuçları açıklandı Son Dakika: 2022 YKS sonuçları açıklandı YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 Yks Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2022 Yks Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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