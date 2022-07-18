2022 YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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2022 YKS sonuçları açıklandı

18.07.2022 07:38

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

"SONUÇLARIN HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

TERCİH İŞLEMLERİ 27 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun da bu hafta içinde yayımlanacağını duyuran Aygün, "2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında https://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır" ifadesini kullandı.

Son Dakika! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı

YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu. Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu. Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Son Dakika! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı

2022 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

2022-YKS'nin birinci oturumu olan TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılırken, YKS'nin ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılmıştı. 3. oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girmişti.

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Son Dakika Güncel 2022 YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022 YKS sonuçları açıklandı - Son Dakika
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