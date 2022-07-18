18-19 Haziran'da gerçekleştirilen 2022 YKS sınavının sonuçları nihayet açıklandı açıklandı. Birçok kişinin kaderini belirleyen YKS, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ile gündem oldu. 2022 YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı için makalemize göz atabilirsiniz.

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2022 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği üniversiteye giriş sınavlarında barajın kaldırıldığını duyurdu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler, 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar.

YKS sonucunuzu sorgulamak için;

Buraya tıklayarak ÖSYM AİS'e ait resmi web sitesine girin.

Karşınıza çıkan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve önceden belirlediğini parolanızı yazarak 2022 YKS sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Okul birincilerinin bilgilerinin sisteme girildiğini duyuran ÖSYM, aday öğrencilerin herhangi bir hata oluşması durumunda 25 Temmuz'a kadar MEB'e başvuru yapması gerektiğini açıkladı. Tercih kılavuzunun henüz yayınlanmadığını hatırlatmakta fayda var.

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