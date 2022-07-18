2022 YKS sonuçları açıklandı! - Son Dakika
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2022 YKS sonuçları açıklandı!

18.07.2022 09:00
2022 YKS sonuçları açıklandı!

2022 YKS sonuçları nihayet açıklandı. Öğrenciler, açıklanan sonuçları esprili bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaştı.

18-19 Haziran'da gerçekleştirilen 2022 YKS sınavının sonuçları nihayet açıklandı açıklandı. Birçok kişinin kaderini belirleyen YKS, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler ile gündem oldu. 2022 YKS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı için makalemize göz atabilirsiniz.

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2022 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM, bu yıl gerçekleştirdiği üniversiteye giriş sınavlarında barajın kaldırıldığını duyurdu. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte aday öğrenciler,  27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacaklar.

2022 YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonucunuzu sorgulamak için;

Buraya tıklayarak ÖSYM AİS'e ait resmi web sitesine girin.

Karşınıza çıkan ekranda T.C. kimlik numaranızı ve önceden belirlediğini parolanızı yazarak 2022 YKS sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Okul birincilerinin bilgilerinin sisteme girildiğini duyuran ÖSYM, aday öğrencilerin herhangi bir hata oluşması durumunda 25 Temmuz'a kadar MEB'e başvuru yapması gerektiğini açıkladı. Tercih kılavuzunun henüz yayınlanmadığını hatırlatmakta fayda var.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2022 YKS sonuçları açıklandı! - Son Dakika

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