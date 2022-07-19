2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
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2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

19.07.2022 11:03
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, "http://osym.gov.tr" sitesinde yayımlandı.

YKS sonuçlarının dün açıklanmasının ardından tercih yapacak adaylara yönelik kılavuzun açıklandığı bilgisini Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından paylaştı. Aygün, adayların tercihlerini, 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklarını aktardı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022 YKS kontenjan sayısal verilerinin yer aldığı tabloyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 428 bin 635, lisans programları için 408 bin 53, özel yetenek programları için 34 bin 134 olmak üzere toplam 870 bin 822 oldu.

Vakıf üniversitelerinde ön lisans programlarına 79 bin 928, lisans programlarına 89 bin 709, özel yetenek programlarına 4 bin 683 olmak üzere 174 bin 320 kontenjan ayrıldı.

KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 4 bin 238, lisans programlarına 10 bin 632, özel yetenek programlarına 804 olmak üzere toplam 15 bin 674 kontenjan verildi.

Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 770, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 870 olarak belirlendi.

Bu kapsamda, üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 512 bin 881, lisans programları için 509 bin 164, özel yetenek programları için 39 bin 641 olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin 686 şeklinde gerçekleşti.

Hukuk programlarının başarı sırası koşulunda değişiklik

Öte yandan, tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması bu yıl da sürecek.

Bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde başarı sırası koşulu aynı kaldı. Buna göre, hukuk programlarında EA en düşük bu yıl da 125 bininci olarak uygulanacak.

Bunun yanında, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olma koşulları bu yıl da devam edecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Halis aygün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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