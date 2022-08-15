Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

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