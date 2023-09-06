2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücret Tarifesi Açıklandı

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücret Tarifesi Açıklandı
Son Güncelleme: 06.09.2023 14:22

2023-2024 eğitim öğretim yılında servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belirlendi. En kısa mesafe için 980 TL, en uzun mesafe için ise 2160 TL ödenecek. Toplantıda ayrıca çocuk sayısına göre indirim uygulanması da karara bağlandı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı servis araçlarının ücret tarifesi ve güzergahları belli oldu. Buna göre yeni eğitim döneminde en kısa mesafe 980 TL, en uzun mesafe ise 2160 TL olarak belirlendi.

2023-2024 eğitim öğretim yılı servis güzergah ücretleri, maliyet tablosu ve kilometre ücret tarifelerinin belirlenmesi için tüm paydaşların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Düzce Belediye Başkan Vekili Hasan Günden'in başkanlığında yapılan toplantıya Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Otobüsçüler-Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası, Düzce Şoförler ile Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katılım sağladı.

2023-2024 (S Plaka) öğrenci güzergah servis ücret tarifesinin görüşüldüğü toplantıda en kısa mesafe (0-1 km) 980 TL, en uzun mesafe olan 23-25 km ise 2160 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 36 hafta üzerinden uygulamaya konulan servis ücret tarifesinde iki (2) çocuğun birden servisle yolculuk yapması halinde de yüzde 10 indirim uygulanması da temsilcilerin imzalarıyla karara bağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Belediye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Servis Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika
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