Son Dakika Haberleri: 2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde Yapılacak

2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde Yapılacak

56 dakika önce

Fildişi Sahili, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliğini yapacak.

2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde Yapılacak, System.String[]
Fildişi Sahili, 2023 Afrika Uluslar Kupası'nın ev sahipliğini yapacak.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, bu yılki turnuvanın ev sahipliği elinden alınan Kamerun'un organizasyona 2021'de ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Fildişi Sahili'nin organizasyonu düzenleme hakkı 2 yıl ertelendi.

Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile CAF başkanı Ahmad Ahmad'in görüşmesinin ardından imzalanan anlaşma sonrası Fildişi Sahili, iki yıl gecikme nedeniyle Spor Tahkim Mahkemesi'ne açtığı davayı geri çekti.

Böylece, 2023'teki kupayı düzenlemeye hazırlanan Gine, 2025'deki turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Organizasyona ev sahipliği yapacak ülkeler 2014'te açıklanmış ancak bu yılki Afrika Uluslar Kupası'nın yapılacağı Kamerun etkinliğe teknik olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle CAF, kupanın Mısır'da yapılmasını kararlaştırmıştı.

21 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak 2019 Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez 24 ülke katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Futbol, Kamerun, Fildişi Sahili, Afrika, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: Galatasaray'da Başkanlık Sistemi Var Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Şerdil Dara Odabaşı "Atatürk'e Bağlıyım" Dedi, Kimse İnanmadı Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:10:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2023 Afrika Uluslar Kupası Fildişi Sahili'nde Yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]