2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldıklarını söyledi.

Çelen, şampiyonanın mayıs ayında düzenleneceğini belirterek, "Avrupa Cimnastik Birliği, şampiyonanın Antalya'da yapılmasına karar verdi. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle organizasyonu almak için büyük mücadele verdik. Güzel bir organizasyona Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Organizasyon için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Şampiyona, Türk cimnastiğine de önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.