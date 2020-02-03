2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek - Son Dakika Spor

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek

13 dakika önce

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek, System.String[]

2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, 2023 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ev sahipliğini aldıklarını söyledi.

Çelen, şampiyonanın mayıs ayında düzenleneceğini belirterek, "Avrupa Cimnastik Birliği, şampiyonanın Antalya'da yapılmasına karar verdi. Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle organizasyonu almak için büyük mücadele verdik. Güzel bir organizasyona Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Organizasyon için şimdiden çalışmalara başlayacağız. Şampiyona, Türk cimnastiğine de önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Antalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:00 Kaynak: AA
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