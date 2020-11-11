2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ev sahipliğinin İstanbul'a verilmesi

Avrupa Atletizm Birliği (EA) Geçici Başkanı Dobromir Karamarinov, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın İstanbul'da düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Karamarinov, EA'nın internet sitesinden yer alan açıklamasında, Türkiye'nin şampiyona için güçlü bir teklif sunduğunu kaydetti.

"İstanbul'u turnuva ile ödüllendirmekten dolayı oldukça memnunuz." ifadesini kullanan Karamarinov, "Atletlerin en iyi performanslarını elde etmelerine yardımcı olacak İstanbul'daki tesisler Avrupa'nın en iyileri arasında. Bütün ziyaretçilerin meşhur Türk misafirperverliğini de beğeneceğine eminim." değerlendirmesinde bulundu.

2012 yılında Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Ataköy Atletizm Salonu'nda ilk kez Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası yapılacak.