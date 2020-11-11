2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

11.11.2020 15:25

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak TAF Başkanı Fatih Çintımar: "Şampiyonayı yeni bir görünümle yapacağız" Avrupa Atletizm Birliği, değerlendirme sonucunda 2023 Avrupa Salon Şampiyonası organizasyonunun İstanbul'a verildiğini açıkladı.

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

TAF Başkanı Fatih Çintımar:

"Şampiyonayı yeni bir görünümle yapacağız"

İSTANBUL - Avrupa Atletizm Birliği, değerlendirme sonucunda 2023 Avrupa Salon Şampiyonası organizasyonunun İstanbul'a verildiğini açıkladı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, şampiyona için yenilikler yapacaklarını aktardı.

Türkiye, bir buçuk yıllık uzun bir adaylık ve hazırlık sürecinin ardından 2023 Avrupa Atletizm Şampiyonası ev sahipliğine kavuştu. Organizasyon Komitesi yetkililerinin Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdiği sunumun ardından seçici kurul, oy birliği ile şampiyonayı İstanbul'a verdi. Böylece İstanbul, atletizmde 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ardından bir büyük organizasyona daha ev sahipliği yapma hakkını elde etti. Şampiyonanın alınmasının ardından Ataköy Atletizm Salonu'nda basın toplantısı yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, bu organizasyon için kendilerine baştan beri büyük destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkürlerini sunarken, İstanbul 2023 ile kentin Olimpiyat rüyası için bir adım daha atmış olunacağını vurguladı.

Çintimar: "2023 Ormanı oluşturacağız"

Başkan Çintimar, bir soru üzerine, "Salonda yenilemeler yapılacak. Bu konuda Bakanımızın da görüşleri vardı. Yeni bir görünümle şampiyonayı yapacağız" derken, Avrupa Salon Şampiyonası kapsamında gelen misafirlerin fidanlarıyla kalıcı bir İstanbul 2023 Ormanı oluşturulacağını açıkladı. Gönüllülere yaptıkları yatırımın European Athletics'in büyük takdirini kazandığını söyleyen Başkan Fatih Çintimar, "Elbette İstanbul'un kendisi de başlı başına bir etkendi. Bugün dünyada herkesin gezip görmek istediği bir yer İstanbul. Onun avantajını da kullandık" şeklinde konuştu.

Mustafa Yasin Taş: "Bundan sonraki aşamalar hazırlık ve organizasyon"

TAF Başkan Vekili olan ve İstanbul 2023 Avrupa Salon Şampiyonası Genel Koordinatörü Mustafa Yasin Taş, 2019'un mayıs ayında başlayan bir buçuk yıllık süreci başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını, bundan sonraki aşamaların hazırlık ve organizasyonu gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

Ahmet Temürci: "Tarihi bir ana hep beraber şahit olduk"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temürci de, "Burada tarihi bir ana hep beraber şahit olduk. Karar oy birliğiyle verildi. Alınan kararın Türk sporu için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tokyo öncesi böyle bir karar, bizleri çok memnun etti. Zaten daha önce rüştümüzü defalarca ispat etmiştik. Bu başarı, ayrıca Sayın Bakanımızın vurguladığı gibi Türkiye'nin spor turizmi potansiyelinin dünyaya anlatılması bakımından da çok önemli. Federasyonumuzun bu süreçte arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Renay Onur: "Bol madalyalı bir şampiyona istiyoruz"

Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ise, "Şehir adına çok mutluyum. Atletizm ve cimnastik, spor kültürünün iki lokomotifi. Keyifli bir etkinlik olacak. 2023'te bol madalyalı fantastik bir şampiyonayı geride bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak

Avrupa Atletizm Şampiyonası, İstanbul, Atletizm, Avrupa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da yapılacak - Son Dakika Spor


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