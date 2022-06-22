2023'te çıkacak oyunlar! 2023'te hangi oyunlar çıkacak?

2022 itibariyle oyun sektörü artık bambaşka bir boyuta doğru yol aldı. Önümüzdeki yıl yani 2023'de çıkacak oyunlar konusuna geçmeden önce oyun sektörünün gelişiminden kısaca bahsetmek isteriz.

Oyun Sektörünün Gelişimi

Oyun şirketleri; her geçen gün daha büyük bütçeli oyunlar, daha geniş haritası olan oyunlar, yapabileceğimiz şeylerin ucu bucağı olmayan ve bizi kendisine bağlayan oyunlar geliştiriyor. Çok daha gelişmiş olan oyun motorları da şirketlerin beğenisini kazanıyor. Böylece şirketler müşteriye inanılmaz grafikli oyunlar sunabiliyor. Müşterinin beğenisini kazanan oyun şirketleri, beğenilen oyunların devamını veya yeni bir oyun yapmaktan çekinmiyorlar. Dönemin teknolojisine ve insanların arzularına cevap veremeyen oyun şirketleri, zamana ayak uyduramadıkları için yok olmaya mahküm kalmışlardır.

GTA San Andreas'ten GTA 5'e, Mafia 1'den Mafia 3'e, Battlefield Vietnam'dan Battlefield 2042'ye doğru uzanan sancılı süreç elbette gelişen teknoloji ve yeni çağa ayak uydurmak isteyen şirketlerin bir ürünüdür. Oyun şirketleri bu oyunları yalnızca bilgisayar platformuna değil, farklı konsol platformlarına da getirip gerekli optimizasyonları yapmak zorunda oldukları için işleri hiç kolay olmuyor ve bir oyun çıkarmak, müşteriyi kızdırsa da seneleri aşıyor.

Bu yazımızda 2023 senesinde bizleri hangi oyunların beklediğinden ve bazı detaylardan söz edeceğiz.

2023'TE HANGİ OYUNLAR ÇIKACAK?

ALAN WAKE 2:

Alan Wake'in devamı niteliğinde olan oyun bizlere hayatta kalma mücadelesi, gerilim ve biraz da korkuyu yaşatıyor. Oyun; Control, Max Payne, Quantum Break gibi başarılı oyunları geliştiren Remedy Entertainment şirketi tarafından geliştirilecek. Platform: PC, Xbox Series X­­/S, PlayStation 5.

FORZA MOTORSPORT:

2023'ün beklenen oyunları arasında Turn 10 Studios tarafından geliştirilen Forza Motorsport da var. Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre oyuncular, Forza Evrenine ve birbirlerine daha önce hiç olmadığı kadar bağlanacak. Yine Microsoft'un açıklamalarına göre oyun 4K çözünürlükte ve birbirinden yansıyan araba yüzeyleri, ışık gölge etkileşimleri gibi küçük detaylar oyuncuların ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Platform: PC, Xbox Series X/S, Xbox One

OFF THE GRID:

Listemize, Gunzilla Games tarafından geliştirilen ve ülkemizde neredeyse kimse tarafından duyulmamış bir oyunla devam ediyoruz. 2023'de çıkacak oyunlar arasında yer alan Off the Grid; Chappie ve Elysium gibi filmleri yöneten Neill Blomkamp'ın destekleriyle 2023 oyun piyasasına adını yazdıracak gibi görünüyor. Shooter oyunlara yeni bir soluk getirebilecek olan bu oyunun fragmanı yaklaşık 1 ay önce yayınlandı. Suikast ve sabotaj gibi işlerde usta olduğunuzu düşünüyorsanız bu oyun tam size göre.

Platform: Henüz açıklanmadı.

TCHIA:

Oyun tropik ve gizemli bir adada başlıyor. Oyuncular gizli yetenekleri olan küçük bir kız çocuğunu kontrol ediyor. Oyunda paraşüt vs. malzemeleri kullanabiliyor ve ağaçlara tırmanabiliyorsunuz. 2023 yılının gelecek vadeden oyunlarından birisi olan Tchia, Awaceb tarafından geliştiriliyor. Tchia ilk olarak 2020 oyun ödüllerinde duyurulmuştu. Awaceb, Twitter üzerinden bir duyuru paylaştı ve oyunculara, oyunun 2023 e ertelendiğini ve böylece çok daha güzel, ayrıntılı bir oyunun piyasaya sürüleceğini söyledi.

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

V RISING:

Stunlock Studios tarafından geliştirilen vampir temalı bu oyun aksiyonu sizlere fazlasıyla yaşatacak cinsten. V Rising 17 Mayıs'ta Steam üzerinden erken erişime sunuldu ve büyük yankı uyandırdı. Oyunun geliştiricisi olan Stunlock Studios, yalnızca 2 hafta içerisinde oyunun 1,5 milyon kopyayı geçtiğini açıkladı. Oyunun erken erişimi Twitch platformunda oyuncular tarafından beğenildi ve popüler hale geldi. Oyunda siz bir vampirsiniz ve imparatorluk kurmak için çeşitli aksiyonlara giriyorsunuz. Oyunun dikkat çeken yanlarından bir tanesi de arkadaşlarınızla oyunu oynayabiliyorsunuz ve PvP de diğer oyunculara saldırı gerçekleştirebiliyorsunuz. Erken erişime açılan V Rising, güncelleme ve iyileştirme alarak devam edecek.

Platform: PC

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE:

Geliştiricisi Gun Interactive, yayımcısı Sumo Digital Nottingham olan aksiyon türündeki bu oyun sessiz ve küçük bir kasabada yer alan bir katil çevresinde gelişiyor. Oyunun tanıtımı yayınlandı fakat herhangi bir oynanış videosu gösterilmedi. Klipte testere vb. kesici ve delici araçlar gösteriliyor. Oyunun tanıtımında, "Gerçek olaylara dayanan çok oyunculu bir korku oyunu" yazması da oyuncularda büyük ilgi uyandırmayı başardı. Gerçek bir cinayetten esinlenerek yapılan bu oyun, eğer hassas bir kişiliğiniz varsa sizi rahatsız edebilecek türden

Platform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One

STARFIELD:

Uzun zamandır geliştirilen Starfield, rol yapma oyunu olarak karşımıza 2023'te çıkacak. Oyun, Uzay sistemi ve evren çevresinde geçiyor. Oyunda oyuncular herhangi bir Güneş Sisteminde veya herhangi bir Gezegende inebilir. Oyunun yaratıcısı Howard'ın büyük bir heyecanla belirttiği gibi oyunda 1000'den fazla gezegen 100'den fazla sistem olması ve hepsinin de keşfetmeye açık olması oyuncuların 2023'ü iple çekmelerine sebep oluyor. Oyunun geliştiricisi Bethesda Games Studıos. Oyunun yayımcısı ise Bethesda Softworks.

2023'ün başında çıkacak olan Starfield; tetikte bekleyen uzay korsanlarını alt etmek, inanılmaz manzaralar görmek ve gerçeklik duygusunu sonuna kadar yaşamak isteyenler için bir durak olabilir.

Platform: PC, Xbox Series X/S.