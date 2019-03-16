Son Dakika Haberleri: 2023"E Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi"

2023"E Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi"

1 saat önce

Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

2023
Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi" kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) arasında eğitimde işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın makamında gerçekleşen imza törenine, İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut, Şube Müdürü Malik Erdoğan ve Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Salih Delice katıldı.

Protokol kapsamında Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıflarından seçilecek 100 öğrenciye haftada iki gün 20 saat olmak üzere girişimcilik ve teşvikler konusunda eğitimler verileceğini belirten Savaşçı, ilk eğitimlerin 28-29 Mart'a başlayacağını belirtti.

Savaşçı, daha sonra, İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut ile işbirliği protokolünü imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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