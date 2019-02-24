Son Dakika Haberleri: 2023'e kadar 1,5 milyon konut dönüştürülecek

2023'e kadar 1,5 milyon konut dönüştürülecek

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz" dedi.

2023'e kadar 1,5 milyon konut dönüştürülecek, System.String[]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şu an Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutların yılda 300 binini yapmak üzere 2023'e kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken konutlarımızı acil dönüştüreceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:40 

Türkiye, Murat Kurum, Ekonomi
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