Son Dakika Haberleri: 2023'e kadar 'model fabrika' sayısı 14'e çıkacak
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2023'e kadar 'model fabrika' sayısı 14'e çıkacak

53 dakika önce

On Birinci Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak.

2023'e kadar 'model fabrika' sayısı 14'e çıkacak, System.String[]
On Birinci Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:12 
Dönüşüm, Ekonomi
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