2023'e kadar 'model fabrika' sayısı 14'e çıkacak
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On Birinci Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:12
On Birinci Kalkınma Planı'nda öncelikli sektörler başta olmak üzere sanayinin dijital dönüşüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yerli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla "Dijital Dönüşüm
Ürün Geliştirme Destek Programı" uygulanacak.
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