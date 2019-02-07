2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

Edirne'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Edirne'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı" gerçekleştirildi.



Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ilde İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen vizyon çalışmaları kapsamında, Edirne'de düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarının bireyin ve toplumun refahında önemli rol oynadığını ifade ederek,şunları kaydetti:



"Bir ülkenin kalkınması için en önemli şey ne makineler, ne binalar ne de başka bir şey. Bir ülkenin kalkınması, gelişmesi, 'lider ülke' olarak yarınlara yürümesi için en önemli şey eğitilmiş, donanımlı, yetenekli insan gücü. Türkiye'yi gerçek anlamda lider bir ülke olarak geleceğe taşımak için, nesillerimizi mutlaka bu bilinç ve hassasiyetle yetiştirmeliyiz. Tarihinden, geçmişinden, manevi değerlerinden güç ve kuvvet alan bir millet olarak, hedefi ve değerleri olan, ne istediğini bilen, kalbi bu ülke için çarpan, sorumluluk bilincine sahip, üretken bireyler yetiştirmeliyiz.



Bu anlamda bölgenin en köklü eğitim kurumu Trakya Üniversitesi olarak, milli eğitim sistemimizin gelişimi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Bütün akademik kadromuzla burada bulunmaktan ve sürece bilimsel anlamda katkı sağlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu çabaların, Türkiye'nin tarih sahnesindeki 'lider ülke' konumunu daha da pekiştireceğine inancımız sonsuz."



Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, eğitim ve öğretimin yol haritasını ortaya koymak maksadıyla başlatılan 2023 Eğitim Vizyonu'nun, müreffeh, güçlü ve çağdaş Türkiye hedefine sağlam adımlarla ilerlememize büyük katkılar sunacağına inandığını belirtti.



2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunun altını çizen Arpacı, "2023 Eğitim Vizyonu, eğitim ve öğretimin stratejik bir yol haritasıdır." dedi.



Açılış programı, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi öğrenci ve öğretmenlerince sunulan müzik dinletisi ile sona erdi. Program çalışma gruplarının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan 20 konu başlığı altında belirlenen hedefler doğrultusunda başlattığı çalışmalarla devam etti.



TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, "2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı" kapsamında tüm çalışma gruplarını ziyaret etti ve çalışmacılara başarılar diledi.



Çalıştaya, TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Cem Uzun, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yılmaz Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan Şube Müdürleri, Maarif Müfettişleri, İlçe Milli Eğitim Stratejik Plan Ekip Sorumluları ve akademisyenler katıldı.

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