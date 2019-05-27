'2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Çocuk Gelişimi' paneli Ankara'da gerçekleştirildi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çocuk Gelişimciler Günü, Milli Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında '2023 Eğitim Vizyonu Çerçevesinde Çocuk Gelişimciler' Paneli düzenlendi.
Panele, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilgün Metin, Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER) Genel Başkanı Faruk Sevindi, Özel Atiye Anaokulu Kurucusu Çocuk Gelişimci Emel Seri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Panelin oturum Başkanlığını yöneten Dr. Cem Gencoğlu, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 'Erken Çocukluk
Eğitimi' ile ilgili hedeflere değinirken, multidisipliner yaklaşımın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Nilgün Metin, yaptığı sunumda çocuk gelişimcilerin eğitim alanında neden, nasıl ve nerede çalışabilecekleri ile ilgili detaylara yer verdi. Çocuğun olduğu her yerde çocuk gelişimcilerin yer almasının önemine, mesleki yeterlilik ve sınırlılıklara, gelişimsel izlem ve çocuk odaklı aile danışmanlığının gerekliliğine değinen Metin, multidisipliner yaklaşımda benzer bir noktaya dikkat çekerek içinde çocuk gelişimcilerin ve çocukla çalışan diğer meslek gruplarının da olduğu kurullar oluşturulması önerisinde bulundu.
Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumları Derneği (ÖZERKDER) Genel Başkanı Faruk Sevindi, çocuk gelişimcilere yaptığı konuşmasında özel eğitim kurumlarında diğer meslek grupları kadar çocuk gelişimcilerinde büyük öneme sahip olduklarını ifade ederek, çocuk gelişimcilerin özel eğitim kurumlarında kendi mesleki unvanları ile alternatif değil zorunlu personel niteliğinde olması gerektiğini dile getirdi.
Panelistlerden Emel Seri ise, bir çocuk gelişimci olarak yıllar içinde eğitim kurumlarında nasıl fark oluşturabileceklerini, bakış açılarındaki farklılıkları, çocuğu tanıyor olmanın, gelişimini bilmenin meydana getirdiği ayrıcalıkları, mesleki deneyimlerini, meslektaşları ve çocuk gelişimci adayı öğrencilerle paylaştı. - ANKARA