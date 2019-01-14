2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı" Düzenlenecek

2023 Eğitim Vizyonu Edirne
Çalıştayı yarın düzenlenecek.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin çok boyutlu bir sistemler bütünü olduğunu belirtti.
Temelini milli ve manevi değerlerden alan geleceğe köprü kuran eğitimin ana ögesinin insan olduğunu ifade eden Arpacı, toplumun aynası olan insanı yetiştirmede eğitim sisteminde başarının ön koşulu, insanın doğasına ait çift kanadı temsil eden aklı ve kalbi birleştiren bütüncül bir sorumluluk geliştirebilmek olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanı
Prof. Dr. Ziya Selçuk
'un önderliğinde hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmek olduğunu ifade eden Arpacı, şunları kaydetti:
"2023 Eğitim Vizyonu, eğitim ve öğretimin stratejik bir yol haritasıdır. Bu yol haritasını doğru okuyup varılması gereken noktalara daha sağlam adımlarla ulaşmak için Milli Eğitim Bakanlığının eğitim sisteminde parçadan bütüne ulaşma mantığından yola çıkarak yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonunun 81 ilde çalıştay yapılarak raporlaştırılması Bakanlığımızca talep edilmektedir. 2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı yarın Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.
Çalıştayımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde yer alan 20 konu başlığı altında 44 hedef ifadesinin 10 grup tarafından incelenmesini, Edirne İli ölçeğinde stratejiler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. Alanında uzman kişilerin görüş ve önerileri alınarak 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinin gerçekleşmesi için uygun strateji, çözüm önerileri ve faaliyetler, çalıştayımızda belirlenecek, elde edilen çalıştay çıktıları Bakanlığımıza değerlendirme raporu şeklinde sunulacak ve 2023 Eğitim Vizyonu ile birlikte Milli Eğitim Sistemine yön verecektir. Ayrıca bu çıktılar Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü
2019-2023 Stratejik Planına kaynaklık edecek."