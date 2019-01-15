Edirne
Milli Eğitim Müdürlüğünce "2023 Eğitim Vizyonu Edirne Çalıştayı" düzenlendi.
Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim Sanat Merkezi'nde gerçekleşen çalıştayın açılış programında konuşan Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, yapılan çalıştayın 2023 vizyon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Çalıştayla ve yapılacak projelerle yeni bir yol haritası belirleneceğini ifade eden Arpacı, "2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı çocuklar yetiştirmektir. '2023 Eğitim Vizyonu' eğitim ve öğretimin stratejik bir yol haritasıdır." dedi.
Eğitim kalitesinin geliştirilmesi için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Arpacı, Çalıştayımız '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde yer alan 20 konu başlığı altında 44 hedef ifadesinin 10 grup tarafından incelenmesini, Edirne İli ölçeğinde stratejiler ve çözüm önerilerinin belirlenmesi çalışmalarını kapsamaktadır. '2023 Eğitim Vizyonu'nun temel aldığı hedeflerin gerçekleşmesi boyutunda Edirne Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalar yapıyoruz. '2023 Eğitim Vizyonu', Türk Milli Eğitim Sistemi'nin nicelik ve erişimle ilgili sorunlarının birçoğunu geride bıraktığımız şu günlerde, önümüzdeki döneme ait nitelik devrimini gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımızı tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.
Çalıştay, konu başlıklarına göre ayrılmış grupların çalışmalarıyla devam etti.
Çalıştayın açılış programına, Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.