Son Dakika Haberleri: 2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı gerçekleşti
Son Dakika Güncel 2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı gerçekleşti

2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı gerçekleşti

1 saat önce

"2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı", İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Başkanlığında, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı gerçekleşti, System.String[]

"2023 Eğitim Vizyonu Hedef Edirne Projeleri Çalıştayı", İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı Başkanlığında, Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında, 2023 Eğitim Vizyonu Edirne Projeleri Çalıştayı kapsamında uygulanacak projeler ayrıntılı şekilde değerlendirilerek planlaması yapıldı. Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk, il ve ilçe proje sorumlusu öğretmenler katıldı. - EDİRNE

Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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