2023 Eğitim Vizyonu Işığında Eğitim Kurumu Yönetimi" Konferansı

Artvin
'de "2023 Eğitim Vizyonu Işığında Eğitim Kurumu Yönetimi" konulu konferans düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Nihat Gökyiğit
Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Milli Eğitim Bakanlığınca ortaya konulan 2023 eğitim vizyon belgesinin amacı anlatıldı. Başkent Üniversitesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Özdemir
, burada yaptığı konuşmada, 2023 eğitim vizyonunun odak noktasının insan olduğunu söyledi.
Her sistemin kendini yenilemeye ihtiyacı bulunduğunu belirten Özdemir, "Bu vizyon belgesi ile eğitim sistemimiz kendisini çağın gereksinimlerine göre yenileyecektir. Vizyon bize mevcutta olan sistemin nasıl değiştirileceğine dair hedef gösterir. Yeniden doğma stratejimiz nedir? Çağı nasıl okuyoruz, anlamlandırıyoruz? Kültüre, sanata, ekonomiye, üretime nasıl bakıyoruz? Bizler geleceğin Türkiye
'sinde nasıl bireyler istiyoruz? Eğitim vizyonumuz geleceği düşleyerek bu soruların cevaplarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Özdemir, 2023 eğitim vizyon belgesinin tamamen yerli ve milli olduğunu vurgulayarak, "Eğitim vizyon belgesi eğitimin tüm alanlarını, yeni müfredat anlayışıyla ele alarak 2023 yılına kadar yapılacak tüm iyileştirme ve gelişmeleri kapsar niteliktedir." dedi.
Eğitim vizyonunun önemine dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:
"2023 eğitim vizyonunun temel amacı, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bizlere düşen görevse bu tasavvur rehberliğinde öğrencilerimizi evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliği ile donatarak bu donanımları insanlık hayrına yapılan işlerde kullanacak şekilde eğitmektir."
Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, Özdemir'e günün anısına plaket verdi.