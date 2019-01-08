Son Dakika Haberleri: 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı Gkv'de Gerçekleşti

2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı Gkv'de Gerçekleşti

1 saat önce

2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları çalıştayı masası çalışmaları GKV'de düzenlendi.

2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı Gkv'de Gerçekleşti, System.String[]
2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları çalıştayı masası çalışmaları GKV'de düzenlendi. Şehitkamil İlçesinde faaliyet gösteren özel okulların temsilcilerinin katıldığı çalıştay sonucu elde edilen sonuçlar rapor haline getirilerek Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderildi.

2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı GKV Özel Liseleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehitkamil ilçesinde bulunan özel okulların temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Çalıştay sonucunda oluşturulan sunum ve rapor Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmek üzere düzenlenirken, çalışma sonuçlarından oluşan raporun 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Şehitkamil Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı'nda GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir tarafından sunulacağı açıklandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Şehitkamil, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Öldürdüğü Akademisyenin Acısı Dinmeden, Lise Öğrencisi Gitar Kutusunda Okula Soktuğu Silahla Öğretmenine Ateş Açtı Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Son Dakika! Eren Erdem Tekrar Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Jandarma Ekiplerinin Kar Temizleme Videosu Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:35:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2023 Eğitim Vizyonu Özel Öğretim Kurumları Çalıştayı Gkv'de Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]