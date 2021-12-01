Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Vali Su'nun yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin izledi.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika › Toplum › 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2 - Son Dakika

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