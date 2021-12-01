2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2 - Son Dakika
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2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2

01.12.2021 00:06
2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 5. maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Vali Su'nun yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile Gençlik Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve TFF Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin izledi.

A Millilerimiz, İsrail Milli Takımını 3-2 yenerek grupta ikinci galibiyetini aldı. Vali Su müsabakanın ardından Mili Takım futbolcularını tebrik etti. 30. 11. 2021

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Kaynak: Habermetre

Dünya Kupası, İsrail, Futbol, Milli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye: 3 - İsrail: 2 - Son Dakika
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