2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenecek
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.
FIFA'dan yapılan açıklamada, 10 Temmuz-20 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 9. FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahipliğini, Kolombiya'ya karşı yarışan ortak adaylar Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kazandığı belirtildi.
Turnuvanın ev sahipliği için başvuran Brezilya ve Japonya, daha önce adaylıktan çekildiklerini duyurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 07:21 Kaynak: AA
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