Son Dakika Haberleri: "2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar"
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"2023 ihracat hedefi 500 milyar dolar"

50 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hizmet İhracatçıları Birliği yönetimiyle ihracatımızın artırılması ve ticaretimizin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hedefimiz 2023'te ihracatımızı 500 milyar dolara çıkarmak." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, paylaşımında, Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı İlker Aycı ve beraberindeki heyetle olan fotoğraflarına da yer verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:40 Kaynak: AA
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