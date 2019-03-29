Son Dakika Haberleri: “2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalıyız”

“2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalıyız”

8 dakika önce

Arslan, "Bakliyat sektörünün talebi, ilk olarak etkin ticaret ilişkilerimizin bulunduğu Güney Afrika, Kanada, Japonya, Hindistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Etiyopya ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasıdır" dedi.

“2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalıyız”, System.String[]
Arslan, "Bakliyat sektörünün talebi, ilk olarak etkin ticaret ilişkilerimizin bulunduğu Güney Afrika, Kanada, Japonya, Hindistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Etiyopya ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasıdır" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:42 

Ekonomi
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