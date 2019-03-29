“2023 ihracat hedeflerine ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşmaları yapmalıyız”
8 dakika önce
Arslan, "Bakliyat sektörünün talebi, ilk olarak etkin ticaret ilişkilerimizin bulunduğu Güney Afrika, Kanada, Japonya, Hindistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Etiyopya ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasıdır" dedi.
Arslan, "Bakliyat sektörünün talebi, ilk olarak etkin ticaret ilişkilerimizin bulunduğu Güney Afrika, Kanada, Japonya, Hindistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Etiyopya ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasıdır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:42
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