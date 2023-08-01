2023 İl Dışı Tayin Sonuçları Açıklandı mı? İl Dışı Tayin Başvurusu Son Gün Ne Zaman? - Son Dakika
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2023 İl Dışı Tayin Sonuçları Açıklandı mı? İl Dışı Tayin Başvurusu Son Gün Ne Zaman?

01.08.2023 21:04

Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. İl dışı tayin başvurusu son günü 2 Ağustos 2023 olarak belirlenmiştir. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği durumunda öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana ve öğretmenliğe daha önce başlayana verilecektir. Eşitlik devam ederse atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir. Başvuruların sonuçları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra açıklanacaktır.

Başvuruda bulunan öğretmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak edip araştırıyor. Peki, 2023 il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin başvurusu son gün ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu bitti mi?

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

Atamalar

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

3. Bu duyurunun "D. 22 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

İl dışı tayin başvurusu son gün ne zaman? 2023 MEBBİS öğretmen il dışı tayin başvurusu bitti mi?
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MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2023 İl Dışı Tayin Sonuçları Açıklandı mı? İl Dışı Tayin Başvurusu Son Gün Ne Zaman? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 İl Dışı Tayin Sonuçları Açıklandı mı? İl Dışı Tayin Başvurusu Son Gün Ne Zaman? - Son Dakika
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