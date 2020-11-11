2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor - Son Dakika

2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor

11.11.2020 12:45
2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor, System.String[]

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Teknik Delegesi Jürgen Endress ile ekibi, 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası organizasyonu için aday olan Türkiye'de salonları ve konaklama noktalarını inceliyor.

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) Teknik Delegesi Jürgen Endress ile ekibi, 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası organizasyonu için aday olan Türkiye'de salonları ve konaklama noktalarını inceliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Federasyonundan alınan bilgiye göre, 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası'nın, aday ülkeler Yunanistan ya da Türkiye'de 2023 Temmuz ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda, ICSD Teknik Delegesi Jürgen Endress ve ekibi, Türkiye İşitme Engelliler Federasyonu Başkanı Ümit Kihtir ile birlikte organizasyon üzerine değerlendirmelerde bulundu. ICSD'nin şampiyonanın yapılacağı kentte 4 büyük spor salonu istediği belirtilirken, Endress ve ekibi Ankara'da organizasyon için Mamak'taki Hidayet Türkoğlu Spor Salonu ile Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Heyetin daha sonra Ankara Arena ve Sincan Spor Salonu'nu gezeceği bildirildi.

Organizasyona Yunanistan ve Türkiye aday olurken, Endress'in Yunanistan'daki incelemelerini geçen hafta tamamladığı, şampiyonanın hangi ülkede yapılacağı kararının ise 2021 Ocak ayında duyurulacağı belirtildi.

Dünya Şampiyonası, basketbol, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu
Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu         
12:15
Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir         
11:55
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi         
11:44
Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor         
11:27
Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz?         
11:08
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi         
09:55
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
07:17
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 12:54:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2023 İşitme Engelliler Basketbol Dünya Şampiyonası için Ankara'da incelemeler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei