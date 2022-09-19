Mark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecek

2023 kültür sanat sezonunu ünlü müzisyen Mark Eliyahu konseri ile açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, başta Üsküdar olmak üzere İstanbul'un dört bir yanından binlerce müzikseverin katılması beklenen konser, 28 Eylül'de saat 20.30'da Üsküdar Harem Meydanı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanıştı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı.

Şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip edilen Eliyahu'nun konserinin ardından yeni sezonda İstanbullular, Üsküdar'da konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu bir kültür sanat sezonunu takip edebilecek.