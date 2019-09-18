Son Dakika Haberleri: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
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2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

18 dakika önce

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni değerlendirdi.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni değerlendirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin önemine dikkat çekti.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda hazırlanan Sanayi ve Teknoloji 2023 Strateji ve Vizyon Raporu iyi hazırlanmış bir rapor. Bundan sonrasında devletimize ve bizlere çok iş düşüyor. Ülkemizin teknolojideki bağımsızlığını artırmak ve güçlendirmek, sanayimizde katma değerli üretimi artırmak zorundayız. Iskalarsak ülke olarak çok geride kalırız. Zira teknoloji logaritmik büyüyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Varank, Eskişehir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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