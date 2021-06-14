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2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir - Son Dakika

2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir

14.06.2021 18:29

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 seçimleri için AK Parti'nin oy oranıyla ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Süleymanpaşa Belediyesini ziyaret etti. Kurtulmuş'u belediye binası önünde Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel karşıladı. Çiçek takdim edilmesinin ardından Numan Kurtulmuş Belediye Başkanlığı makamına geçti. Kurtulmuş, daha sonra AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan'ı da ziyaret etti.

"MUHALEFETİN ANKETLERİNDE BİLE AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ"

Kurtulmuş ziyarette yaptığı açıklamada, "Önümüzde zor bir seçim var 2023. Türkiye için hayat memat meselesi olan bir seçim. Yeniden güçlü bir Türkiye istikametinde hızlı bir şekilde devam etme kararını bu seçimde tekrarlayacaktır. Cumhurbaşkanımız milletimizin oylarıyla bu sefer daha açık ara bir farkla Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak seçilecektir. AK Parti yine bu seçimlerde Türkiye'nin açık ara önce partisi olacak bu seçimlerden çıkacak. Bunun için gayretle çalışmamız gerekiyor. Muhalefet partilerinin dahi yaptırdığı kamuoyu anketlerinde, yine AK Parti en yakın rakiplerinden fersah fersah önde birinci partidir" diye konuştu.

2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir

Numan Kurtulmuş, Muhalefet, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir - Son Dakika


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