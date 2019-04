2023'te Dünyanın En İyileri Arasında Olacağız"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Türkiye 'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu belirterek, "Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." dedi.Malkoç, Rekabet Kurumu'ndaki konferansta yaptığı sunumda, insanlara hizmet etmenin, denetçiliğin en önemli unsurları arasında yer aldığını söyledi.Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir kurum olduğunu dile getiren Malkoç, "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı denetleyicilik yapıyoruz. Eğitimden sağlığa, üniversitelerden sanayiye kadar her alanda insanımız bize gelebiliyor. Biz, insanımızın bütün işlerinde hakkaniyet olsun, şartlar eşitlensin diye çalışıyoruz." diye konuştu.Kamu Denetçiliği Kurumunun faaliyetleri hakkında da konuşan Malkoç, vatandaşların her konuda kuruma başvurabileceğini, başvuruları 6 ay içinde çözüme kavuşturduklarını ifade etti.Malkoç, Türkiye'de hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalıştıklarını belirterek, insan odaklı kamu hizmeti vermeye çabaladıklarını kaydetti."Adaleti sağlayan bu coğrafyada kalabiliyor"Türkiye'nin, 2023'te dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefinin olduğunu hatırlatan Malkoç, "Anadolu coğrafyasındasınız, bu nedenle güçlü olmak zorundasınız. Adaleti sağlayan, bu coğrafyada kalabiliyor. Adaletten ayrılmadığımız sürece Cumhuriyetimizin 100. yılında dünyanın en iyileri arasında olacağız." değerlendirmesinde bulundu.Malkoç, insanın ana görevinin adaleti temin etmek olduğuna işaret ederek, insan haklarına dikkat edilmesinin önemini vurguladı.Kurulduğundan bugüne kadar Kamu Denetçiliği Kurumuna 65 bin başvuru yapıldığını aktaran Malkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Geçen yıl 17 bin 585 müracaat aldık. Bunların 17 bin 550'sini karara bağladık. Kuruma 2016'da yapılan başvuru sayısı 6 bin civarındaydı. Yapılan tanıtımlarla bunu 17 bine çıkardık. Ayrıca, 2013'te kurumun kararlarına uyma oranı yüzde 20'lerdeyken, 2018'de bu oran yüzde 70'leri aştı. Avrupa 'da bunun ortalaması yüzde 80'lerde."Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak da hak aramanın insani bir erdem olduğunu ifade ederek, "Hak aranmayan bir toplumda zulmün nerelere varacağını tahmin ediyoruz." dedi.