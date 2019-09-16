2023'te İstanbul için 70 milyon turist hedefi
1 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:35
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