2023'te İstanbul için 70 milyon turist hedefi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız." dedi.