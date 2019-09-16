Son Dakika Haberleri: 2023'te İstanbul için 70 milyon turist hedefi
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2023'te İstanbul için 70 milyon turist hedefi

1 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz.

2023'te İstanbul için 70 milyon turist hedefi, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var, hepimizin hedefi 2023'te İstanbul'a 70 milyon turist, 70 milyar dolar gelir bekliyoruz. Bunu, tebessüm ederek ve güler yüz göstererek yapacağız." dedi.

İstanbul Valisi, İstanbul, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:35 
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