2023'te Sağlık Turizminden 50 Milyar Dolar Kazanacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, "Biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Antalya
Büyükşehir Beledyesi tarafından yaptırılan Alanya
Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisinin açılış törenine katıldı. Burada kürsüye davet edilen Bakan Çavuşoğlu, yargıda vatandaşların Ankara
ya da başka bölgelerdeki adli kurumlara gitmeden sorunlarının çözebildiğini ifade etti.
"ÜLKEMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLACAK" Bakan Gül ile Alanya Adliyesine yapılan ek hizmet binasını gezdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının tesis edilmesi, yargının hızlı işletilmesi, tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü dahil her şeyi kapsayan yargı reformu stratejisini arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor. Kabinemize sunum yaptı. Reform, demokrasi ve insan hakları özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından devrim niteliğinde reform stratejisi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu ülkemiz için önemli bir çalışma olacak" dedi.
"GEÇEN SENE 45 MİLYON TURİST AĞIRLADIK" Türkiye
'de iki üniversite bulunan tek ilçenin Alanya olduğunu belirterek yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, "Eğitimin yanı sıra Alanya'ya kazandırılan sağlık tesisleri dolayı çok mutluyum. Konaklı
ve Payallar
bölgesinde 500 yataklı hastane yakın zamanda hizmete açılacak. Alaaddin Keykubat
Üniversitesi için arazi hazır ve tıp fakültesi de yapılacak. Geçen sene 45 milyon turist
ağırladık. 2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek" diye konuştu.
"DİKLENMEDEN DİK DURMAYA DEVAM EDERİZ" Kalkınmanın yerelden başladığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlüyse dünyanın her yerinde güven içinde oluruz. Diklenmeden dik durmaya devam ederiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde burçların tepesinde dalgalandırmaya devam ederiz. Önümüzdeki seçim sadece arkadaşlarımızı tekrar seçtirme seçimi değil. Türkiye'nin istikrarı için çok önemli. Önce can sonra canan derken memleket meselesini Alanya'dan daha düşük gördüğümüz için değil. Siz Alanya'ya kim iyi hizmet verecek karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.
"BUNLAR GÖNÜLDEN ALINMIŞ KARARLARDIR"
'Cumhur İttifakı' gereği MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın aldığı kararların kendileri için talimat olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Bunlar gönülden alınmış kararlardır, siyasi hesaplar için alınmış kararlar değildir. Ülkemizin geleceği için birlikte istişareden sonra alınmış kararlardır."
"ALLAH MEMLEKETİMİZDEN DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, DEDİRTMEK BİZİM EN BÜYÜK GÖREVİMİZDİR" Adalet Bakanı Gül
ise Türkiye'de her alanda halının altına süpürülmüş sorunları kaldırıp, çöze çöze ilerlediklerini belirterek, yargıda hedef süre uygulamasıyla önemli adım attıklarını aktardı. Gül, "1 Ocak'tan itibaren adliyede vatandaşımız davasını açınca vatandaşa belge veriyoruz. Ey kardeşim, senin davanı 100- 150 günde bitireceğiz. İşte belgesi budur. Biz bunu bitirmeyi taahhüt ediyoruz; çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. 2, 3, 5 yıl sürecek dava kesinleşecek; ondan sonra 'Al sana, adaletini veriyoruz'. Geçmiş olsun. Bana şimdi lazım. Hasta ölmeden, adaletin gecikmeden tecelli edilmesi lazım. O binaların içerisinde adaletin tesisi binaların yapılmasından önemli. Adliyenin kapısından giren vatandaşımıza 'Evet, ben hakkıma ulaştım. Adaleti tecelli eden hakimler, savcılar; Allah memleketimizden devletimizden razı olsun' dedirtmek bizim en büyük görevimizdir" dedi.
"AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZI ÖZGÜRCE DALGALANDIRMAK İÇİN YAPILAN BİRLİKTELİKTİR" Ülkedeki huzur, birlik ve beraberliğin daha iyiye taşınması için çalıştıklarını aktaran Bakan Gül, "Particilik yapmıyoruz. Partiler bir tarafa, memleketimiz bir tarafa. Bugün nasıl ülkemizin huzurunu bozmak isteyenleri, çukur kazmak isteyenleri kazdıkları çukura gömdüysek bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Kimse beraberliğimizi bozamayacak. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'Cumhur İttifakı'na oy istiyoruz. 'Cumhur İttifakı' bu ülkenin bekasını korumak, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için yapılan birlikteliktir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
ile Adalet Bakanı Gül, tesisin açılışını yaptı.
(Erdal Anak - Suat Metin/İHA)