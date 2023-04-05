2023'ün en trend estetik uygulamalarını ve dikkat edilmesi gerekenleri Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk yazdı

Uzun yıllar trend olan iri dudakların yerini daha doğal görünen ve yüzün altın oranına uygun yapılan estetik uygulamaların aldığının altını çizen Dr. Tümtürk, "Kadınların en sevdiği uygulamalardan biri olan dudak dolgularında kocaman iri dudaklar yerine artık daha doğal ve yüzün şekline uygun minimalist değişimli doğal görünümlü dudaklar tercih edilirken erkeklerde ise doğal görünümlü ve yüz ifadesini değiştirmeyen ve mimiklerin değişmediği botoks en çok tercih edilen uygulamalardan biri olacak gibi görünüyor." dedi.

Doğal güzellik yeniden trend

Dr. Tümtürk, "2020 yılının başlarında popüler olmaya başlayan ''doğal güzellik'' ifadesi 2023 yılının sonlarına doğru zirveye çıkacak gibi görünüyor. Artık insanlar yüzünde çok büyük değişimler yerine, aşırıya kaçmayan ufak dokunuşlar yapılmasını ve yüz ifadesinin değişmeden gençleşmeyi, doğal ve güzel kalmayı istiyor." dedi.

Kısa sürede sonuç alınabiliyor

Yapılan estetik uygulamaların sonuçlarının kısa sürede alınmasının bir tercih sebebi olduğunu vurgulayan Dr. Tümtürk, "Yapılan estetik uygulamalar arasında yer alan botoks, göz altı ışık dolgusu, ameliyatsız burun estetiği, jawline çene dolgusu, nazolabial dolgu ve ip askı gibi uygulamalar ortalama 15-20 dakika kadar kısa bir sürede uygulanabiliyor. Sonuçların kısa sürede ortaya çıkması ve sonrasında kişilerin günlük hayatına devam ediyor olabilmesi özellikle hızlı ve etkin çözüm arayışında olan kişiler için önemli bir tercih sebebi oluyor." dedi.

Cerrahi risklerden uzak olması tercih sebebi

Doğal güzelliğe dönüşün başladığını belirten Dr. Tümtürk, "Ortalama 15-20 dakika kadar kısa bir sürede uygulanan bu işlemler, etkilerinin anında görülmesinin yanı sıra estetik cerrahi operasyonlarda görülen genel anestezi, ameliyat sonrası enfeksiyon riski ve diğer cerrahi risklerinden uzak olması sebebiyle yüksek oranda talep görüyor. Ayrıca maliyet etkin, tedavi işlem sürelerinin kısa olması ve doğal sonuçlar yaratması sebebiyle tercih edilen bu uygulamaların bazıları ise tedavi amaçlı tercih edilebiliyor." dedi.

Estetik işlem yaptırmadan önce fizik muayene şart!

Yapılacak uygulamalara karar verme aşamasında insanların kafasının karıştığını, fakat bu konuda dikkat edilmesi gereken iki önemli hususun olduğunu vurgulayan Dr. Tümtürk, "Birincisi ve en önemlisi işlem yapacak hekimin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir uzman hekim olmasıdır. Günümüzde estetik uygulamalar yapan ama alanında tek bir eğitimi olmayan kişiler mevcut ve bu kişilerin yaptığı uygulamalar sağlık açısından tehlikelidir. Kişi, yapılacak estetik uygulamasından önce bu konuyu iyice araştırmalıdır. İkinci olarak ise yapılacak uygulamanın kişinin isteğini karşılayacak şekilde olup olmadığıdır. Bu sebeple de uygulamadan önce muhakkak hastanın anamnezi tam alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalıdır." dedi.

Kişinin yaşı ve cilt yapısı önem taşıyor

Dr. Tümtürk, "Yaşla birlikte azalan kolajen ve elastin yapısı ciltte sarkmalara neden olur. Bu yüzden yapılacak işlemler seçilirken kişinin yaşı ve cilt yapısının incelenmesi gerekmektedir. Burada yine fizik muayenenin öneminin altını çizmek gerekir. Yapılan bu estetik uygulamalardan yüze hacim vererek şekillendirme yapan dolgu gibi uygulamalar, ya da ip askı gibi yerçekimi etkisiyle ciltteki sarkmaları düzelten uygulamalar tek başına yapıldıklarında daha kısa süreli sonuçlar verirken, bu tür uygulamalarla eş zamanlı yaşla birlikte azalan cilt kalitesini artıran mezoterapi gibi iğneli uygulamalar yapmak ve yanında evde günlük deri bakımı rutinleri olan yüz temizleyici ürünler, deri tipine uygun nemlendirici kremler ve gece serumlarını kullanmak çok daha belirgin sonuçlar vermekte ve hasta memnuniyetini çok yüksek oranda artırmaktadır." dedi.