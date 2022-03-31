2023 Winter Games Palandöken'de yapılacak - Son Dakika

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2023 Winter Games Palandöken'de yapılacak

Aydemir'den 2023 Kış oyunları müjdesi

ERZURUM - Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun en önemli kış organizasyonlarından olan "Winter Games" 2023 Organizasyonuna Erzurum ev sahipliği yapacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 2023 kış oyunlarının (Winter Games) Palandöken'de yapılacağını bildirdi.

Yaklaşık 30 ülkeden 1000 sporcunun katılımı planlanan kış oyunları için, tesis alt yapısı ve organizasyon kabiliyeti ile Erzurum, Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından aday gösterildi. Erzurum'un organzisayona ev sahipliği yapacağı netlik kazandıktan sonra ileriki günlerde bayrak devri için Fransa'da tören düzenlenecek. 8 branş ve 18 farklı disiplinden gerçekleşmesi planlanan Winter Games, Dünya Liseler Kış Oyunları olarak da biliniyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM'de düzenlenen basın toplantısında müjdeyi verdi.

Milletvekili Aydemir, mecliste düzenlediği basın toplantısında, Palandöken'in kış turizminin esaslı bir dünya markası haline geldiğini ifade etti. "2023 Winter Games"in Palandöken'de yapılması için girişimlerde bulunulduğunu ancak Ukrayna'nın ön aldığını belirten Aydemir, yaşanan gelişmelerin ardından oyunların Türkiye'ye verildiğini dile getirdi. Aydemir, gelecek yıl ocak ve şubat aylarında 19 farklı ülkeden bin sporcunun katılacağı kış oyunlarının Erzurum'da yapılacağını belirterek "Palandöken'in marka olmasına bir nişane daha vurulmuş oldu. Palandöken'e bütün dünyadan akın olacak" dedi.

Ukrayna- Rusya barışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretiyle ortaya çıktığını söyleyen Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin garantör ülke pozisyonu almasının söz konusu olduğunu; gelişmelerin bunu gösterdiğini kaydetti. Milletvekili Aydemir, "Bunun için hem Rusya hem Ukrayna'nın, Türkiye için müspet yaklaşımı var. Çünkü biz samimiyiz." diye konuştu.