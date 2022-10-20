2023 bütçe teklifi Meclis'te! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapılmadı

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2023 bütçesi kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2023 yılı merkezi bütçesinden, 6 milyar 637 milyon 60 bin TL ödenek ayrıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAAŞI ARTMADI

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu "Cumhurbaşkanı ödeneğine" ise 1 milyon 209 bin TL ayrıldı. Ancak ödeneğin 2022 yılı başlangıç ödeneği de 1 milyon 209 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin 750 lira olan aylık maaşı, bu yıl artmadı.

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ İÇİN 105 MİLYON TL AYRILDI

Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 105 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 27 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 15 milyon lira bütçe verildi.

ERDOĞAN'IN İSTEĞİYLE KANUN METNİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Haziran 2022'de; TBMM'ye ek bütçe yasa teklifi sunulmuş, Erdoğan'ın maaşına yüzde 40,4 zam yapılması öngörülmüştü. Eleştiriler üzerine Erdoğan, "Bizim sistemimizde Cumhurbaşkanı maaşı aynı zamanda emekli milletvekilleri ve eski Cumhurbaşkanları ile merhum Cumhurbaşkanlarının hak sahiplerine yapılan ödemelerin de göstergesidir" açıklamasını yapmıştı.

"Yol açacağı mağduriyetler sebebiyle" maaşıyla ilgili bir tasarrufta bulunmasının mümkün olmadığını savunan Erdoğan, "Ancak son ek bütçe görüşmelerinde muhalefet tarafı işi öyle zıvanadan çıkardı ki artık bu mihneti daha fazla taşımamız mümkün değildir. Bunun için buradan TBMM'ye bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ek bütçenin genel kuruldaki görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığı ödeneğiyle ilgili maddenin kanun metninden çıkartılmasını talep ediyorum." demişti.