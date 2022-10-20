2023 Yılı Bütçe Teklifi… Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 Yılı Bütçesi 16 Milyar 778 Milyon 583 Bin Lira

MELİS YILDIRIM

TBMM'ye sunulan 2023 yılı bütçe teklifine göre, 2022 yılı için 7,48 milyar lira başlangıç ödeneği ayrılan Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı için bütçesinin 16 milyar 778 milyon 583 bin lira olması önerildi.

2023 bütçe kanun teklifinin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Buna göre Dışişleri Bakanlığı'na; 2023 yılı merkezi bütçesinden 16 milyar 778 milyon 583 bin lira ödenek ayrılması öngörüldü.

"Şehitliklere yönelik hizmetler" programı kapsamında yurtdışında bakım, onarım ve koruması sağlanan veya mutat cari masraflarının karşılanmasına katkıda bulunulan Türk şehitlik ve anıtlarının 2022 yılında planlanan sayısı 27 iken, 2023 yılı için de 27 şehitlik ve anıt açılması öngörüldü. Yurtdışındaki yeni şehitlik ve anıt projelerinin ise 1 tane olması öngörüldü.

Dış temsilciliklerde "milli değerlerin ve Türk kültürünün yurtdışında korunmasına ve tanıtımına" yönelik proje ve faaliyetlerin sayısı 60 olarak öngörüldü. 2023 yılında yurtdışında bin 500 din görevlisinin görevlendirileceği belirtildi.

Kitapçıkta; 2023 yılında Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı ve Dışişleri Teşkilatı'nın temellerinin atılmasının 500.yıldönümü kapsamındaki faaliyet düzenleneceği belirtildi. Türkiye'nin Katar, Umman, Sri Lanka, Kanada, Arnavutluk, Macaristan, Belçika, Avusturya ile ikili ilişkilerin yıldönümüne ilişkin kutlama etkinlikleri ve Lozan Barış Antlaşması'nın 100.yılı dolayısıyla etkinlikler yapılacağı belirtildi.

AİHM'DE 70 DAVA TAKİP EDİLECEK

Dış ilişkiler alt programı kapsamında 2023 yılında; Antalya Diplomasi Forumu ve buna bağlı 8 etkinlik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 70 davanın takip edilmesi, çok taraflı olarak imzalanan ve onay süreci tamamlanan 15 anlaşma, Dışişleri Bakan ve bakan yardımcılarının yurtdışına 206 ziyaret yapması, yurtdışına Bakanlık tarafından 280 ikili düzeyde diğer ziyaret, toplantı ve siyasi-konsolosluk istişare görüşmesi yapılması, Diplomasi Akademisi'nin dış ilişkilerde görevli personele 420 eğitim vermesi, ikili düzeyde imzalanan ve onay süreci tamamlanan 165 anlaşma ve uluslararası planda terörizmin finansmanını engellemeye yönelik 10 eşgüdüm mekanizması öngörüldü.

120 MAĞDUR VATANDAŞIN TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ..

"Dış politikanın yürütülmesi ve konsolosluk hizmetlerinin geliştirilmesi" alt programı çerçevesinde 2023 yılı için; 120 vatandaşın çeşitli ülkelerde mağdur olan ve Türkiye'ye dönüşünün sağlanması, 150 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi, yurtdışı temsilcilikleri tarafından basına bin 500 mülakat verilmesi ve yurtdışındaki temsilcilikler için 464 binanın satın alınması ya da kiralanması öngörüldü.

2023 yılı bütçesi kapsamında, yeni yurtdışı temsilciliklerin açılmasının planlandığı da belirtildi. Ayrıca, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde yeni Başkonsolosluk binalarının açılması ve yerleşik temsilcilik bulunmayan bölgelere gezici konsolosluk hizmetinin sağlanacağına yer verildi.

MEB'E BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMEN SAYISI 770'E ÇIKARILACAK

2022 Ağustos ayı itibarıyla 459 olan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayısının 2023 yılında 770'e çıkarılması ve 2022'de 120 olan okutman sayısının 150'ye çıkarılması hedeflendi.

2023 YILI İÇİN 16 MİLYAR 778 MİLYON LİRA AYRILACAK

Dışişleri Bakanlığı'na 2022 yılı için 7 milyar 487 milyon 450 bin lira ayrılan başlangıç ödeneği ayrılırken, 2023 yılı için 16 milyar 778 milyon 583 bin lira ayrılacağı öngörüldü. 2023 yılı için ayrılan bütçe kapsamında; personel giderlerine 7 milyar 132 milyon 718 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumları'na devlet primi giderlerine 483 milyon 241 bin lira, mal ve hizmet alım giderlerine 2 milyar 303 milyon 777 bin lira, cari transferlere 5 milyar 964 milyon 276 bin lira, sermaye giderlerine 892 milyon 945 bin lira ve borç vermeye 1 milyon 626 bin lira ayrılması planladı.

Personel giderlerine ayrılacak bütçede; memurlar için 4 milyar 53 milyon 752 bin lira, sözleşmeli personele 3 milyar 5 milyon 171 bin lira, işçilere 72 milyon 923 bin lira ve geçici süreli çalışanlara 872 bin lira ayrılması öngörüldü.

Özel kalem müdürlüğüne toplam 208 milyon 373 bin lira, Diplomasi Akademisi Başkanlığı'na toplam 15 milyon 19 bin lira, Dış Politika Danışma Kurulu Başkanlığı'na 10 milyon 405 bin lira ve Büyükelçilikler, Daimi Temsilcilikler ve Başkonsolosluklar için toplam 9 milyar 209 milyon 642 bin lira ayrılması planlandı.

237 Sayılı Taşıt Kanunu'na göre 2023 yılında; merkezi yönetim bütçesinden 15 adet binek otomobil, hibe olarak 2 adet binek otomobil, merkezi yönetim bütçesinden 10 adet güvenlik önlemli servis taşıtı, merkezi yönetim bütçesinden 3 adet arazi binek, merkezi yönetim bütçesinden 3 adet minibüs, 2 adet hibe minibüs ve merkezi yönetim bütçesinden 15 adet güvenlik önlemli binek otomobil tahsis edilmesi planlandı.