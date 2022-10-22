Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor

Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

ERDOĞAN: ÇOK DAHA FARKLI BİR HAZIRLIK İÇERİSİNDEYİZ

Asgari ücrete yapılacak zam konusunda ortaya çeşitli iddialar atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret zammıyla ilgili bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlık içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise "Asgari ücrete aralık ayında toplumu enflasyon karşısındaki tahribattan koruyacak en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" diye konuştu.

YÜZDE 58 ARTIŞ OLURSA ASGARİ ÜCRET, 8 BİN 690 TL OLACAK

Bu açıklamalar milyonlarca insanı heyecanlandırdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 4 trilyon 470 milyar lira, bütçe gelirlerinin 3 trilyon 810 milyar lira olacağı öngörülmektedir" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre bütçede en dikkat çeken kalem ise işveren sigorta prim desteği oldu. 2022 bütçesinde 43.1 milyar TL olan işveren sigorta prim desteği, 2023 yılı için 68,1 milyar TL olarak belirlendi. Toplam yüzde 58 artış hedeflenen sigorta prim desteği ile aynı oranda asgari ücret artışı olursa net asgari ücretin 8 bin 690 TL olması bekliyor.