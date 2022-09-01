Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor (3)

'2023 YILINA GÜÇLÜ GİRMEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Karaismailoğlu, toplantıda 2023 yılı genel seçimlerine dikkat çekerek, "2023 yılına güçlü girmemiz çok önemli. Bu yüzden tüm teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Bugünden geriye dönüşümüz yok artık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, muhalefetin eleştirilerinin yersiz olduğuna değinerek yapılan büyük yatırımların görmezden gelindiğini vurguladı. Salgın sürecinde dahi Avrupa'nın küçülürken Türkiye 'nin projelerle hızlı büyüme gösterdiğini söyleyen Karaismailoğlu, "20 yıl önce AK Parti Hükümetleri kurulduğunda Türkiye'de son derece yetersiz bir altyapı vardı. Düşük bütçelerle büyük fayda sağlayacak projeler yapmamız gerekiyordu. Yaptık ve milletimizin faydasına sunduk. Bir tarafta da yapılan projeleri görmemezlikten gelen ve aynı zamanda bu projeleri de çok çok kullanan bir muhalefet kesimi var. Halbuki demokrasilerde muhalefet de iktidar kadar önemlidir. Yalanla beslenen ve hiçbir etkisi olmayan bir muhalefetin yalanlarıyla uğraşıyoruz, bir taraftan da hizmet üretmeye devam ediyoruz. Altın günü gibi masalar kuruluyor oturuyorlar kalkıyorlar. Sonucunda bir şey çıkıyor mu. Dünyadaki krizden bir şeyler konuşuluyor mu. Bir çözüm önerisi sunuluyor mu. Türkiye'nin önüne çıkabilecek sorunları önceden görüp proje ürettiler mi. Hayır. Ama yalan bol. Hasbel kader milletimiz yetki verdi ve bazı belediyelerde yönetim aldılar. Liyakatsizlikleri ve iş bilmezlikleri görüyoruz. Milletimiz de seçim döneminde gerekli cevabı verecektir" diye konuştu.'20 YILDA 100 YILLIK PROJEYE İMZA ATTIK'Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'de AK Parti Hükümeti ile 20 yılda 100 yıllık önemli projelere imza atıldığını söyledi. Yapılan yol ve ulaşım yatırımları ile Türkiye ekonomisine toplamda 28 milyar dolarlık bir tasarruf sağlandığının altını çizen Karaismailoğlu, "20 yılda 100 yılda yapılacak altyapı projeleri yapıldı. Sonucunda 6 bin metre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 700 metreye çıkarttık. Demiryolu uzunluğunu 13 bin 22 kilometreye çıkarttık. Hava alanı sayımızı 57'ye çıkarttık. Uzaya uydularımızı fırlatıyoruz. Yatırımlarımızı salgın döneminde bile yüzde 50 arttırdık. Bu yollar sayesinde yılda tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz. Kısılan yollar sayesinde tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağladık. Tüm sektörlerle birlikte bunu topladığımızda 28 milyar dolarlık tasarruf sağlamış oluyoruz. 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç vardı trafikte. Bugün tam 26 milyon araç var trafikte. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok daha az. Bunun sebebi de yapılan yatırımlardır. Bu yıl 250 milyar dolara yükselecek ticaret hacmindeki bu yüklerin transferi için yolları yaptık. Aynı şekilde demiryollarında da büyük yatırımlar yaptık. Gaziray Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesidir. Bakanlığımız nezdinde 5 bine yakın şantiyede 700 bine yakın arkadaşımızla ter döküyoruz. Önümüzdeki günlerde Gaziray'ı hizmete alıyoruz. Yine Gaziantep Nurdağı yol projesini hayata geçiriyoruz. Bugün temelini atıyoruz. Karayolu olarak da Gaziantep'te devam eden 14 tane yol projemiz devam ediyor. En önemli işlerimizden birisi de Mersin- Adana-Gaziantep hızlı tren projemiz. Finansal problemleri ortadan kaldırdık. Önümüzdeki en geç 3 yıl içinde Gaziantep'ten hızlı trene binen bir vatandaş Türkiye'nin çoğu yerine oradan da isterse Avrupa'ya gidebilme şansına kavuşacak. Bazılarının hayal bile edemediği projeler bir bir bitiyor. Bu projeler bittiğinde büyük Türkiye tablosu ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, 2023 seçimlerinin büyük önem arz ettiğini ve güçlü Türkiye için tüm parti teşkilatının her zamankinden çok daha yoğun çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Türkiye'nin büyük projelerle 2053 ve 2071 yıllarına hazırlandığını söyleyen Karaismailoğlu, "2053 yılının 2071 yılının planlarını yapıyoruz. 2053 yılına kadar olan bütün projeleri yaptık. Nerde eksiğimiz var nerelere yatırım yapacağız bunlar da belli. Dünyanın en büyük 10 ekonomik güce sahip ülkeler arasına girecek projeleri birlikte üreteceğiz. 2023 seçimlerimiz var. 2023 yılına güçlü girmemiz çok önemli. Bu yüzden tüm teşkilatımıza çok büyük görevler düşüyor. Bugünden geriye dönüşümüz yok artık. Muasır medeniyet sevilerinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız ile birlikte buraya tekrar gelerek Gaziray'ın açılışını yapacağız" diye konuştu.