2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek - Son Dakika

2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek

20.03.2021 10:55

2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek Samsun Büyükşehir Belediyesi dağ taş demeden yolu vatandaşın ayağına seriyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısını bitireceklerini söyledi.

2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi dağ taş demeden yolu vatandaşın ayağına seriyor

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısını bitireceklerini söyledi.

'Yeni nesil belediyecilik' anlamında birçok yeni projeyi hayata geçiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 2 bin km'ye yakın yol yaptı. Yapılan yolların yanı sıra tüm ilçeler ve kırsal kesimler de dahil olmak üzere şehrin her bölgesinin alt yapı ile ulaşım sorunuyla birlikte kanalizasyon ve içme suyu sorunları da hızlı bir şekilde çözülüyor. Belediye, 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapı sorununu çözmeyi hedefliyor.

"2023 yılına kadar 946 mahallenin bütün altyapısını bitiriyoruz"

Şehrin en ücra köşeleri dahil yol ve alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, " Türkiye'de belediye deyince toplu taşıma, sosyal hizmetler gibi konular artık daha sonraları akla gelmeye başladı. Yerel yönetimlerin insan ve toprağın üzerindeki tüm canlılar adına ne varsa hepsiyle ilgilenen bir kurum olduğunu her geçen gün biraz daha fark eder hale geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bakanlıklar, bakanlıkların gelecekte taşra teşkilatları belli alanların dışında daha çok yerel yönetimlere doğru kayacak. Bu hizmetleri büyükşehir belediyeleri yapacak. Onu bugünden gören şehirler, belediyeler şimdiden bu konuda hazırlık yaparsa ki biz bu konuda iddia sahibiyiz. Hem reform sürecine hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tam onu sağlamlaştıracak hemen hemen her türlü kabiliyetleri verimli kullanmaya sebebiyet verecek bir yapıya doğru gidiyoruz. Bununla ilgili birçok şeyi yapıyoruz. Kırsal alt yapıları çabucak bitirmek için çalışıyoruz. Şimdi inşallah 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısını bitireceğiz. İçme suyu ve yol sorunu hallediliyor. İçme suyu bitince arkasından kanalizasyon sistemi gelecek. 8-10 yıl içerisinde Samsun'da bambaşka bir Büyükşehir Belediyesi kavramı yerleşmiş olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin en ücra ve insan popülasyonunun az olduğu kırsal kesimlerde bile hızlı bir şekilde tamamladığı alt yapı ve yol hizmetleri havadan da görüntülendi. 2023 yılına kadar 946 mahallenin bütün alt yapısının tamamlanması hedeflenirken, çalışmalara ara vermeden devam ediliyor.

2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek
2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek
2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek
2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Demir, Samsun, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2023 yılına kadar 946 kırsal mahallenin bütün alt yapısı bitirilecek - Son Dakika


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