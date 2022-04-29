2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor

29.04.2022 11:26

Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "2023 yılında gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz.

Costa Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Ay Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "2023 yılında gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz. İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul'a gelerek gemi ile umreye gitme imkanı bulacak. Hem gemi tatili hem umre yapabilecekler." dedi.

İstanbul kalkışlı seferleri başlatacaklarını söyleyen Ay, Türkiye yatırımı ve operasyonları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde çok ciddi potansiyele sahip olduğunu belirten Ay, bu potansiyelin kullanılamadığını fakat bugün itibarıyla büyük bir adım atıldığını söyledi.

Ay, sadece İspanya'nın yıllık 6.5 milyon yolcuyu kruvaziyer turizmi ile taşıdığını hatırlatarak şunlara dikkati çekti:

"Bu projeyi 1.5 yıldır olgunlaştırmaktayız. 2023 yılında helal turizm kapsamında İstanbul - Cidde seferlerimiz başlayacak. Osmanlı döneminde trenlerle kutsal topraklara ziyaretler yapılıyordu. İçimde bir ukde kalmıştı. 2023 yılında gemi ile umre seferlerini başlatmayı planlıyoruz.

İstanbul-Cidde seferleri ile İslam dünyasından çok sayıda insan İstanbul'a gelerek gemi ile umreye gitme imkanı bulacak. Hem gemi tatili hem umre yapabilecekler. İslam coğrafyasından İstanbul'a gelip ziyaretlerini gerçekleştiren Müslüman kardeşlerimizi İstanbul'dan gemi ile 7 günde Cidde'ye götürmeyi planlıyoruz.

Umre ve hac görevlerini yerine getiren misafirlerimiz kutsal topraklardan tekrar gemi ile İstanbul'a dönebilir ya da bulundukları lokasyondan farklı ülkelere gidebilirler."

Bu projeyi ilk defa AA vasıtasıyla kamuoyu ile paylaştıklarını vurgulayan Ay, " "Ramazan Bayramı arifesinde bu müjdeyi tüm İslam dünyası ile paylaşıyorum. İstanbul İslam dünyasında lider bir şehir. Türkiye lider bir ülke. İstanbul'un tarihi mirasını misafirlerimiz ile buluşturacağız." dedi.

Ay sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'ye kruvaziyer turizmi ile döviz girdisi sağlayacağız. Turizm ekonomisine ciddi katkılar sağlanacak. Şu an yüzen bir oteli buraya getirdik. Gelen turist sayısını hızlı bir şekilde 1 milyona çıkaracak kapasiteye sahibiz.

Gelir seviyesi yüksek olan turistleri sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun her yerinde ağırlayacağız. Kruvaziyer turizmi ile Türkiye'nin 35 milyar dolarlık turizm geliri hedefini ikiye katlayabiliriz. Çünkü Türkiye bu alanda henüz yolun başında fakat büyük bir potansiyeli var."

2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor
2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor
2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor
2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor

YORUMLAR
500
Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor Galataport'tan İstanbul kalkışlı cruise seferleri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Mushafı Takdim ve Tanıtım Programı'nda konuştu: (2)

İstanbul, İslam, Gemi, Umre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı:
11:29 Duvarı delerek soygun yaptı, bir de karşılaştığı vatandaşlara selam verdi
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:46:08. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 yılında İstanbul'dan gemiyle umre seferlerinin başlatılması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement