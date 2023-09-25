2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
YÖK Başkanı Erol Özvar da "Sevgili Gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71.943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim." dedi.
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