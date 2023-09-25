2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Son Güncelleme: 25.09.2023 11:46

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek ve kayıt işlemlerini belirtilen tarihler arasında gerçekleştirebilecekler.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ 27 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sonuçlara göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yapacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN TEBRİK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

71 BİN ADAY DAHA KAYIT HAKKI KAZANDI

YÖK Başkanı Erol Özvar da "Sevgili Gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71.943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim." dedi.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Kayıt işlemleri 27 Eylül'de başlıyor
Kaynak: AA

Eylül, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
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