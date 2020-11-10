2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası Roma'da
10.11.2020 20:00
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak.
Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) bu akşam videokonferans sistemiyle yaptığı yönetim kurulu toplantısında gerçekleşen oylama sonucu İtalya'nın başkenti Roma, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hak kazandı. Şampiyona için İtalya'nın başkenti Roma ve Polonya'nın Katowice şehri yarıştı. 16 ülkenin katıldığı toplantıda yapılan oylamayı, 16'ya 2 oy farkla İtalya'nın başkenti Roma kazandı. Roma, 2024 yılında Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Son Dakika Beyin ameliyatı olan Maradona, koronalı hasta ile aynı hastane katında kalıyor Son Dakika: Türkiye'de 10 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 87 kişi vefat etti, 2529 yeni vaka tespit edildi Paşinyan'dan Dağlık Karabağ itirafı: Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı FETÖ firarisi, kömür kırma makinesinin içinde yakalandı Galatasaray'da eski yönetici Burak Elmas, başkan adaylığını açıkladı Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu 3 ilde 21 camiyi soyan hırsızın adliye çıkışındaki sözleri dikkat çekti