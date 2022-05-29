2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı - Son Dakika
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2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı

29.05.2022 16:38
2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda kamuflajlı fotoğrafları ortaya çıkan 2024 Ford Mustang tasarımı ve bazı teknik özellikleri sızdırıldı.

2015 yılında üretimine başlanan 6. nesil Mustang, dünya genelinde kazandığı hayran kitlesiyle Ford'un yüzünü güldürmeyi başardı. Gelecek yıl piyasaya sürülecek 2024 Ford Mustang tasarımı ortaya çıktı.

İşte 2024 Ford Mustang tasarımı

Carscoops ekibi, geçtiğimiz aylarda S560 koduyla piyasaya sürülecek 7. nesil Mustang'in kamuflajlı fotoğraflarını çekmeyi başardı. Paylaşılan fotoğraflarda, yeni modelin tavan çizgilerinin ve bazı noktalarının 6. nesil ile benzediği açıkça görülebiliyor. Ford'un yeni nesil Mustang'i baştan aşağı yeni tasarımla piyasaya sürmeyeceği kesinleşti.

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7. nesil Mustang modelinin Lincoln Aviator/Explorer platformu üzerine inşa edileceği iddia ediliyordu. Sızdırılan fotoğraflardan sonra bu iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Paylaşılan tasarımda yeni nesil Mustang, Focus RS benzeri ızgarasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yeni modelde birinci nesil Mustang'den ilham alınan tampon tasarımı mevcut.

  • 2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı
  • 2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı
  • 2024 Ford Mustang tasarımı sızdırıldı

Yeni nesil Mustang'de tek parça dijital gösterge paneli kullanılacağı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bilgi-eğlence sisteminde ise kablosuz güncelleme desteği bulunan Sync 4 işletim sistemiyle geleceği belirtiliyor. Yeni modelde kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de yer alacak.

Yeni modelin hibrit motor ile tanıtılacağı tahmin ediliyor. Analistler, Ford'un hibrit sistem için 2.3 Litre sıralı EcoBoost motoru tercih edeceğini belirtiyor.

Siz 2024 Mustang tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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