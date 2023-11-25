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2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek - Son Dakika

2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Buna göre önümüzdeki yıl vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek. İşte yeni yılda vergi, ceza ve harçlara ödenecek miktar.

25.11.2023 - 10:19,  Güncelleme: 10:26
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

VERGİ, HARÇ VE CEZALARA YÜZDE 58,46 ZAM GELECEK

Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı artırma ya da azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı'nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek

2024'te bazı trafik cezaları şöyle olacak:

  • Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 951 TL'den 1.506 liraya,
  • Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL'den 586 TL'ye,
  • Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL'den 691 TL'ye,
  • Engelli otoparkını işgal: 874 TL'den 1.384 TL'ye,
  • Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL'den, 4.015 TL'ye,
  • Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL'den, 6.439 TL'ye çıkacak.

PASAPORT HARÇLARI

Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili. Pasaport harçları bu yıl temmuz ayında yüzde 50 oranında ikinci defa artırıldı.

2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

  • 6 aya kadar: 1.034 TL'den 1.639 TL'ye,
  • 1 yıl: 1.512 TL'den, 2.396 TL'ye,
  • 2 yıl: 2.469 TL'den 3.912 TL'ye,
  • 3 yıl: 3.507 TL'den 5.558 TL'ye,
  • 3 yıldan fazla: 4.943 TL'den 7.833 TL'ye yükselecek.
2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek

YURT DIŞI TELEFON HARCI

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 7 Temmuz 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılında ise 31.692 TL olacak.

Trafik, Hukuk, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk 2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2024'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek - Son Dakika
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