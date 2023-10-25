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2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son Güncelleme: 25.10.2023 23:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı ''2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KREDİ KARTI ALIŞVERİŞLERİNDE İLAVE ÖNLEMLER

NTV'nin haberine göre, programda para politikası ve enflasyon başlığı altında yeni tedbirlere yer verilirken, enflasyonu artıran tüketim artışlarını önleyecek uygulamalar hayata geçirilecek. Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

KONUT FİYATLARI VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

  • Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.
  • Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.
  • Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.
  • Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek.
  • Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.
  • 25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
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