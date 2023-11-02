2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu

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2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de yanıt buldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla 2024'te kaç gün resmi tatil olacağı da belli oldu. 2024'te yıl içinde 7 gün izin kullanan çalışanlar tatil süresini 40 güne çıkarabilecek.

İşte 2024'ün tatil günleri:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün