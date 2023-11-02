2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Güncelleme: 02.11.2023 13:02
Yeni yılın yaklaşmasıyla 2024'ün resmi tatil günleri de belli oldu. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. İşte 2024'ün tatil günleri.
2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de yanıt buldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla 2024'te kaç gün resmi tatil olacağı da belli oldu. 2024'te yıl içinde 7 gün izin kullanan çalışanlar tatil süresini 40 güne çıkarabilecek.
İşte 2024'ün tatil günleri:
- 1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
- 9 Nisan Salı: Bayram arife
- 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı
- 23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
- 19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife
- 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı
- 15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
- 29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
- Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
7 GÜNLÜK İZİNLE 40 GÜN NASIL TATİL YAPILABİLECEK?
- Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün
- Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.
- 23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.
- 1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.
- Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba: 2 gün izin alarak 9 gün tatil.
- 15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
- 30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.
- 29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.