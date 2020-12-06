"2025'in yeni becerileri; dayanıklılık, stres yönetimi ve esneklik" - Son Dakika

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Mesleklerin Geleceği 2020 (Future of Jobs 2020) raporu yayınlandı. 2020'de yayınlanan raporun 2025 yılına dair fikir vermeyi amaçladığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "2025 yılının iş hayatının olmazsa olmaz becerileri; dayanıklılık, stres yönetimi ve esneklik olacak" dedi.

Tüm dünyada yaşanan global gelişmelerin ve Covid-19 pandemisinin geleceğin iş dünyası planlamalarını hızlandırdığını ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Artan sayıda insan tamamen yeni mesleklerde kariyer değişiklikleri yapıyor. Kariyer değişimlerinin yaklaşık yüzde 50'si yapay zeka ve veri yönetimi ile ilgili alanlardan. Bu da geleceğin işlerine dair fikir veriyor. 2025 yılının iş hayatının olmazsa olmaz becerileri; dayanıklılık, stres yönetimi ve esneklik olarak ortaya çıkıyor. Çalışanlar kişisel gelişim kurslarına da artık daha fazla önem veriyor" dedi.

Online öğrenme fırsatları arayan insan sayısında 4 kat artış yaşandığını belirten Gayretli, "Çalışanlarına online öğrenme fırsatları sunan işverenlerde 5 kat artış ve devlet desteği ile online öğrenmeye erişen kişilerin kayıtlarında da 9 kat artış yaşandığı görülüyor. Mart ayından bu yana hızlı geçiş yaptığımız uzaktan eğitim sürecimizde de geliştirmeler yaparak, kendi yazılımlarımız üzerinden eğitimler gerçekleştiriyoruz. Teknolojinin ve uzaktan eğitim ile çalışma yöntemlerinin popüler olduğu 2020 yılının sonrasında da değişimin etkisi tüm dünyada sürecek" ifadelerini kullandı.

Değişimin hızına ayak uydurabilenin hayatta kalacağını vurgulayan Gayretli, "Ortaya çıkan yeni kişisel becerilerin kazanılması, bireylerin kendisine yapacağı en iyi yatırım olacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.

-İHA-