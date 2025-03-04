2025'te Avrupa'daki en iyi rotalar belli oldu - Son Dakika
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Turizm

2025'te Avrupa'daki en iyi rotalar belli oldu

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2025 yılı için Avrupa'nın en popüler seyahat rotaları belirlendi. Turistlerin en çok tercih edeceği destinasyonlar arasında, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü birçok şehir yer alıyor. Bu rotalar, turistlere unutulmaz bir seyahat deneyimi vaat ediyor.

04.03.2025 16:02
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Ünlü Forbes dergisi 2025'te Avrupa'da en iyi ziyaret rotalarına ilişkin bir anket yayımladı. Büyük ilgi çeken ankete 1 milyonu aşkın kişi oy verdi. Yapılan oylama sonucunda Hırvatistan, birinci sırada yer buldu.

HIRVATİSTAN BİRİNCİ SEÇİLDİ

Forbes'in anketin 10 ülke listelendi. 139 ülkeden ankete katılan kullanıcılar, bu ülkeler arasında en turist dostu ülke için seçim yaptı. Oy verenlerin %55'i Avrupa'nın içinden, %45'i ise uluslararasıydı; özellikle ABD'den (%27) ve İngiltere'den (%20). Hırvatistan, İspanya'yı (2.), Avusturya'yı (3.), İtalya'yı (4.) ve Yunanistan'ı (5.) geçerek 2025'te Avrupa'da ziyaret edilecek en iyi ülke seçildi.

2025'te Avrupa'daki en iyi rotalar belli oldu

"2025'te Avrupa'da Ziyaret Edilecek En İyi Ülke" seçilen UNESCO listesindeki Hırvatistan, eşsiz manzara çeşitliliği, nefes kesici doğal harikaları ve zengin kültürel mirasıyla ön plana çıkıyor. Tarihi kasabalardan, yemyeşil doğasına ve dünya standartlarında yelken rotalarına kadar Hırvatistan, ziyaretçileri çekecek çok şeye sahip.

TÜRKİYE LİSTEYE SEKİZİNCİ SIRADAN GİRDİ

Portekiz'in 6 ve Fransa'nın yedinci ülke olarak seçildiği listeye Türkiye sekizinci sıradan girdi. Forbes Dergisi, Türkiye ile ilgili ifadelerinde İstanbul'a sık sık vurgu yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye, özellikle batılı ziyaretçiler için dünyanın en büyüleyici şehirlerine sahip. İstanbul, kültürel olarak modern bir batı şehri olmasına rağmen hala geleneksel bir doğu şehridir. İstanbul'un Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii ve Kapalıçarşı, hepsi görülmesi gereken yerler olup, şık oteller, mağazalar ve restoranların yanında yer alır. İstanbul dışında Ankara, Bodrum, Marmaris ve Ölüdeniz de görülmeye değerdir. Tarih meraklıları için ise Suriye sınırına yakın olan Gaziantep, 6000 yıllık kültürel, dini ve gastronomik hazinelerle örülmüş antik cazibesiyle dikkat çekmektedir. Güneydoğu Türkiye'de stratejik bir konuma sahip olan, tarihi ticaret yolları boyunca uzanan ve medeniyetlerin kavşağı olarak hizmet veren şehir, birkaç gün geçirmek için büyüleyici bir yerdir.

2025\'te Avrupa\'daki en iyi rotalar belli oldu

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Son Dakika Turizm 2025'te Avrupa'daki en iyi rotalar belli oldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • adige1864:
    türk esnafı pusudadır yakaladığına sağlam geçirir. 15 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Diğer ülkelerden çok gelirler de Türkiye’den kaç kişi gider? :) 3 0 Yanıtla
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